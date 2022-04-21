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мир

Продается легендарная футболка Марадоны

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 Глеб Шатуновский
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футболка Диего Марадоны
футболка Диего Марадоны   -   Авторское право  Matt Dunham/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

На аукционе Sothbey's начались онлайн-торги, на которых выставлена футболка Диего Марадоны. В ней аргентинец сыграл в матче чемпионата мира 86 года против Англии и забил два легендарных гола - "гол столетия" и "рука Бога". Ожидается, что цена может превысить 5 миллионов евро. Лот выставил на продажу бывший игрок сборной Англии Стив Ходж, который обменялся с Марадоной футболками после матча.

При этом старшая дочь Марадоны Далма утверждает, что выставленную на аукцион футболку ее отец носил в другом матче чемпионата мира. В Sothbey's отвергли утверждения Далмы Марадоны, сказав, что аутентичность лота подтвердила независимая экспертая компания.