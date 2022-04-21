Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Спорт

Эрик тен Хаг — новый главный тренер «Манчестер Юнайтед»

Access to the comments Комментарии
 Euronews  и AP
euronews_icons_loading
Эрик тен Хаг
Эрик тен Хаг   -   Авторское право  AP Photo

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" назначил новым главным тренером нидерландца Эрика тен Хага. Это уже пятая смена главного тренера "красных дьяволов" за девять лет. Предыдущий главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер был уволен в ноябре прошлого года. Тен Хаг до сих пор возглавлял нидерландский футбольный клуб "Аякс", он продолжит его тренировать до конца этого сезона. Контракт с "Манчестером Юнайтедом" он подписал до 2025 г.

Тен Хаг призван вернуть былую славу клубу, который до 2013 г., до отставки Алекса Фергюсона, завоевал рекордные 20 чемпионских титулов. С тех пор, несмотря на большие траты на игроков, "Манчестер Юнайтед" уступил лидерство в Английской футбольной лиге своим главным соперникам, клубам "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".