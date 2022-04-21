На максимальные 137 тысяч долларов были оштрафованы продюсеры фильма Rust, на съемках которого погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер.

В Бюро по охране труда штата Нью-Мексико заявили, что в компании знали о том, что правила техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием на съемочной площадке не соблюдались, а продюсеры "проявили равнодушие к безопасности сотрудников".

На съемках вестерна "Ржавчина" с участием Алека Болдуина, который также является одним из продюсеров фильма, актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Режиссера через несколько часов выписали из больницы, оператора врачи не смогли спасти.