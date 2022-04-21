Пожар в институте Войск воздушно-космической обороны

По меньшей мере семь человек погибли при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери, об этом сообщают российские СМИ. Ещё 25 человек пострадали – некоторые из них отравились дымом, другие получили травмы, выпрыгивая из окон.

Пожар начался в 11 утра в четверг, когда загорелось помещение на втором этаже. Пламя быстро распространилось по всему зданию, и уже через час полыхала кровля. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.

К месту происшествия были направлены 69 единиц техники и 240 человек. Помимо пожарных расчётов для тушения огня был задействован вертолёт МЧС, но локализовать пожар удалось лишь к вечеру. Одной из возможных причин возгорания называют проблемы с электропроводкой. Сейчас здесь работают специалисты, которым предстоит выяснить обстоятельства, приведшие к ЧП.

Согласно данным, представленным на сайте министерства обороны, институт проводил комплексные исследования по проблемам военно-космической обороны, объединённой системы ПВО СНГ и военно-космических сил страны.