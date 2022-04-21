Бербок встретилась с Лийметс

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправилась в поездку по трём прибалтийским республикам. В ходе встречи со своей эстонской коллегой Бербок призвала обеспечить жителям Мариуполя возможность покинуть город:

– У людей должна быть возможность выехать из города. Россия должна прекратить обстрелы дорог, чтобы невинные люди могли попасть в безопасное место.

Бербок заявила также о недопустимости доступа граждан трёх бывших советских республик к информации, противоречащей западным СМИ:

– Фальшивки, боты в соцсетях, фабрики троллей, российская пропаганда. Россия пытается использовать свою агрессивную политику здесь, в странах Балтии, чтобы разъединять людей и создавать разногласия.

Глава эстонского МИДа Эва-Мария Лийметс призвала включить в шестой пакет антироссийских санкций запрет на импорт из России нефти и газа.

– Война, которую ведёт Россия на территории Украины, должна стать настолько затратной, чтобы она её закончила. Ответственность за это лежит на ЕС и на всём мире.

Между тем парламенты Латвии и Эстонии приняли в четверг заявления, где назвали геноцидом действия России в отношении украинского народа.