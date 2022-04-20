Кличко: "Россия не отказалась от цели захватить Киев"

Киевляне пытаются вернуться к прежней жизни, несмотря на то, что в понедельник на окраинах столицы вновь были слышны взрывы. Открылись некоторые магазины. Заработали театры. На детский спектакль в одном из них распроданы билеты. Улыбки на лицах взрослых и детей - впервые с начала войны...

Мэр украинской столицы дал интервью телеканалу Euronews.

Анастасия Димитрова, журналист Euronews:

Какая сейчас обстановка в Киеве, возвращается ли украинская столица к нормальной жизни?

Виталий Кличко, мэр Киева:

"Да, постепенно мы возвращаемся к нормальной жизни (если это можно назвать так). Всё больше людей приезжает, возвращается домой - в гостях хорошо, но дома лучше. И несмотря на ракетные обстрелы, число приезжающих растёт. Тем не менее, я как мэр города (и в моих обязанностях сохранение спокойствия, сохранение жизни и здоровья людей) - рекомендую пока не торопиться с возвращением в город. Так как там всё ещё действует комендантский час в ночное время, там огромное количество блокпостов. И на территории возле Киева остаётся большое число взрывоопасных предметов и мин. К большому сожалению, каждый день возникают случаи, вплодь до трагических, когда люди подрываются на минах и снарядах, которые остались после обстрелов".

Анастасия Димитрова, журналист Euronews:

Ожидаете ли вы новую полномасштабную атаку на Киев?

Виталий Кличко:

_"Мы не исключаем этого. Не секрет, что Киев всегда был целью и остаётся целью агрессора. Захватить Киев - одна из ключевых задач. Сделать это не получилось в первую волну. И от своей цели они не отказались. Мы не исключаем, что они опять придут к тому, что захотят захватить столицу Украины". _