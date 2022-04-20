Москве не удается достичь поставленных целей на Украине - минобороны Великобритании

По данным министерства обороны Великобритании, боевые действия в Донбассе обостряются, украинские силы отражают "многочисленные попытки наступления" со стороны России.

В Институте изучения войны утверждают, что русские еще не создали все условия для крупномасштабной наступательной операции. Они не успели восстановить силы, потерянные во время Киевской битвы, и должным образом подготовить их к новому наступлению на востоке.

Тяжелые бои продолжаются на всей 480-километровой линии фронта.

Российские войска, похоже, пытаются провести широкое окружение украинских частей по направлениям от Изюма на юго-восток и от Донецка на север, одновременно продвигаясь на запад от Попасной и позиций к северу от Северодонецка.

В Изюме, по словам мэра города, разрушено почти 80% жилых домов и перерезаны железнодорожные пути.

В министерстве обороны Великобритании считают, что неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и их неизбирательные атаки, в результате которых пострадало местное гражданское население, свидетельствуют о том, что Москва по-прежнему не может достичь своих целей так быстро, как ей хотелось бы.

В Институте по изучению войны заявляют, что темп российских операций по-прежнему свидетельствует о том, что президент Владимир Путин требует поспешного наступления для достижения заявленных целей, возможно, до Дня Победы 9 мая. Поспешность и частичная подготовка российского наступления, вероятно, снизят его эффективность и могут поставить под угрозу его успех.

По последним данным британской военной разведки, по-прежнему существует риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным целям на территории Украины. Эти атаки свидетельствуют о намерении России попытаться сорвать переброску украинского подкрепления и вооружений на восток страны.

Министерство обороны России утверждает, что за ночь российские войска нанесли удары более чем по тысяче украинских военных объектов.