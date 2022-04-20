Число украинских беженцев, покинувших страну с начала конфликта, превысило пять миллионов. Такие данные приводит Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. На первом месте среди стран, куда направились украинские граждане, оказалась Польша, где приняли уже более 2,8 млн человек.

– Количество беженцев, пересекающих границу, растёт с каждым днём, говорит Шабиа Манту, пресс-секретарь УВКБ ООН. – Невообразимому числу людей пришлось покинуть свои дома, бросить имущество, а порой расстаться со своими близкими. У миллионов жизнь оказалась разрушена, разорвана на части этой войной.

В Польше оборудованы специальные центры по приёму беженцев, большинство из них – женщины и дети. Условия жизни здесь не самые комфортные, но многие из приехавших сюда на родине остались без крова.

– Мы давно хотели уехать, потому что вокруг все дома были разрушены, делится одна из оказавшихся здесь женщин. – Мы сидели в подвалах, боялись выйти. Всё разграбили мародёры, людям нечего было есть, даже воды у нас не было.

Основные боевые действия сейчас сосредоточены на востоке Украины, и некоторые жители возвращаются в города на западе и севере страны. Но у многих дома оказались разрушены, а на их восстановление потребуется немало времени и сил.