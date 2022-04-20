В Донбассе разворачиваются сражения

В Мариуполе продолжаются сражения. Российские военные штурмуют завод «Азовсталь», где укрылись украинские военные, а также, согласно непроверенной информации, циркулирующей в соцсетях, военные из других стран.

Как сообщают СМИ, на территории Донбасса бои ведутся также вдоль всей линии соприкосновения украинских войск и боевых соединений России, ЛНР и ДНР. Стороны обмениваются артиллерийскими и ракетными ударами. Многие наблюдатели отмечают, что в Донбассе находятся самые боеспособные силы Украины.

– Основным местом концентрации сил противника остаётся Изюмское направление, – заявил Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины. – От Изюма до Славянска. Они подтянули сюда свои войска и пытаются наступать, но пока не очень успешно. Мариуполь держится. Бои идут на территории завода «Азовсталь» и в других местах. Врагам там нелегко, они несут большие потери.

Между тем в России произведён первый испытательный запуск тяжёлой межконтинентальной ракеты «Сармат», способной, как утверждается, нести гиперзвуковые боевые блоки. Военные подтвердили, что испытания прошли успешно, учебные цели на камчатском полигоне были поражены.