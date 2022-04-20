Брэнсон призывает не платить России

Международное сообщество должно помочь Украине справиться с российской агрессией. Об этом заявил британский миллиардер Ричард Брэнсон в эксклюзивном интервью Euronews. Предприниматель считает, что страны Запада должны срочно увеличить военную помощь Киеву и сократить проекты, которые позволяют финансировать правительство Владимира Путина.

Ричард Брэнсон, предприниматель: "Мы считаем, что сейчас не время для нейтралитета, что российское вторжение является неспровоцированным и неприемлемым. Необходимо, чтобы правительства срочно увеличили военную помощь, мы должны поставить оружие, которое просит Украина. И нужно, чтобы наши страны прекратили отправлять России деньги за нефть, газ и уголь".

В Европе многие считают, что не смогут обойтись без российских энергоносителей, отказ от которых приведет к новому скачку цен. Но у Ричарда Брэнсона есть простое решение этой проблемы.

Ричард Брэнсон: "Если страны Международного энергетического агентства установят правило по ограничению скорости на 10 миль в час для всех транспортных средств, это немедленно высвободит достаточно нефти, чтобы компенсировать ее покупку у России Германией и другими странами Европы".

Ранее Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в ближайшие годы. Новые оценки специалисты организации объяснили негативным влиянием санкций и разрыва торговых отношений с Россией.