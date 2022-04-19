Россия наступает в Донбассе: карта боевых действий

Битва за Донбасс началась. Российские войска приступили к новому этапу крупномасштабных наступательных операций на востоке Украины, вероятно, с целью захвата всей Донецкой и Луганской областей.

По словам представителей Киева, в настоящее время российские силы атакуют украинские позиции вдоль всей 480-километровой линии фронта в этом важном регионе.

В своем последнем заявлении Минобороны России сообщило, что за ночь ракетно-артиллерийские силы поразили более 1200 целей на территории Украины.

Среди городов, подвергшихся интенсивному обстрелу, Харьков. Здесь украинские силы продолжили успешное контрнаступление к юго-востоку от Харькова, взяв несколько небольших населенных пунктов.

По данным Института изучения войны, это украинское наступление, вероятно, заставит российские силы отвлечь часть боевой мощи, предназначенной для застопорившегося Изюмского направления.

Сообщается, что российские войска захватили город Кременная. По оценкам экспертов института, эти наступления вряд ли будут значительно более успешными, чем неудачные операции под Киевом.

А теперь перейдем к Донбассу. Когда российские власти говорят о Донбассе, они имеют в виду две большие восточные области, Луганскую и Донецкую.

Когда началась война, почти две трети территории восточных областей были в руках Украины. Остальная часть с 2014 года находилась под управлением поддерживаемых Россией сепаратистов. Вся территория Донбасса простирается от северной границы до Мариуполя на юге, где российские силы продолжили штурм украинских защитников завода "Азовсталь".

Десятки тысяч людей все еще находятся в Мариуполе и не могут быть эвакуированы.

Украина заявляет, что третий день подряд нет гуманитарных коридоров для мирных жителей, оказавшихся в зонах конфликта, из-за отсутствия договоренности с Россией. Региональные власти призывают людей эвакуироваться из этих районов, если есть такая возможность.