В Брюсселе перед судом предстали подозреваемые в оказании помощи террористам, совершившим серию терактов в Париже в ноябре пятнадцатого года. По мнению следствия, эти 14 человек, среди которых одна женщина, перевозили, размещали у себя или финансировали джихадистов, которые подготовили нападение на территории Бельгии. Говорит Оливье Маллиниус, пресс-секретарь суда Брюсселя:

– Можно ли назвать этих людей сообщниками? Очевидно именно это и предстоит установить. Речь идёт о людях, которые подозреваются в том, что оказали помощь до или после совершения терактов тем, кто замешан в парижском нападении.

– Не могу говорить за всех подозреваемых, – говорит адвокат Янник де Влеминк, – но мои подзащитные к радикальному исламу вообще отношения не имеют. Их обвиняют в оказании разовой помощи, они это отрицают.

Суду предстоит выяснить, знали ли подсудимые о намерениях тех, кому помогали, и от рук которых погибли 130 человек. Если их вина будет установлена, им грозит от 5 до 15 лет тюремного заключения.