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мир

МВФ снижает прогноз роста

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НПЗ
НПЗ   -   Авторское право  Martin Meissner/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Боевые действия на Украине негативно сказались на глобальном экономическом росте. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), представленным во вторник, в этом году он будет на восемь десятых процентов меньше, чем ожидалось. Особенно сильно это затронет беднейшие страны, и может свести на нет наметившееся после пандемии восстановление экономики. Говорит Пьер-Оливье Гуринш, главный экономист МВФ:

– Мы пересмотрели прогноз глобального экономического роста, сделанный в январе, в сторону понижения – до трёх целых и шести десятых процента, как в текущем, так и в следующем году. Это прямое следствие войны на Украине и санкций в отношении России, при этом обе страны, по прогнозам, столкнутся с резким спадом.

Жёсткие санкции, введённые странами Запада против Москвы привели к резкому подорожанию углеводородов. Согласно докладу МВФ, в этом году цена на нефть вырастет почти на 55% по сравнению с предыдущим годом, а на газ – на 147%.

В докладе отмечается и ожидаемый дефицит и рост цен продовольствия, от чего также сильнее всего пострадают развивающиеся страны.