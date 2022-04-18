Жертвы и разрушения в результате авиаударов по Львову

Во Львове разбирают завалы после ударов российскими ракетами. Не менее семи человек погибли, одиннадцать пострадали, в том числе ребенок. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Мэр Львова Андрей Садовый на брифинге заявил:

Сегодня на территории Украины нет опасных и неопасных районов, сегодня все находятся в равных условиях. Судя по всему, враг становится агрессивнее и удары по гражданским объектам усилятся, мы видим это в наших городах на востоке Украины

Среди жертв -- работники станции техобслуживания автомобилей, куда попала одна из ракет, там уничтожены десятки машин. Еще несколько ракет попали по неиспользуемым складским помещениям.

По словам мэра Львова Андрея Садового, взрывная волна выбила окна в нескольких жилых домах, школе, а также гостинице, в которой находятся эвакуированные украинцы.

По информации властей, запуск крылатых ракет происходил из Каспийского региона.