Жертвы и разрушения в результате авиаударов по Львову

Жертвы и разрушения в результате авиаударов по ЛьвовуКомментарии
Euronews
Авторское право Mykola Tys/AP-
Во Львове разбирают завалы после ударов российскими ракетами. Не менее семи человек погибли, одиннадцать пострадали, в том числе ребенок. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Мэр Львова Андрей Садовый на брифинге заявил:
Среди жертв -- работники станции техобслуживания автомобилей, куда попала одна из ракет, там уничтожены десятки машин. Еще несколько ракет попали по неиспользуемым складским помещениям.
По словам мэра Львова Андрея Садового, взрывная волна выбила окна в нескольких жилых домах, школе, а также гостинице, в которой находятся эвакуированные украинцы.
По информации властей, запуск крылатых ракет происходил из Каспийского региона.