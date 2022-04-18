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Венгрия

Сложный выбор украинских венгров

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украинские венгры уезжают
украинские венгры уезжают   -   Авторское право  screen grab Euronews

Со времен Первой мировой войны в Закарпатье проживает 300 тысяч венгров. Благодаря правоконсервативному правительству Фидес они получили венгерское гражданство и смогли беспрепятственно покинуть Украину. Большинство мужчин уехали, потому что не хотели воевать в Донбассе. Сейчас они работают, в основном, в Будапеште и его окрестностях. Но они не могут вернуться домой даже на один день, потому что боятся, что обратно в Венгрию их уже не выпустят.

Золтан Шипошедь, Euronews: "На Пасху церкви были переполнены по всей Украине, кроме как здесь, в Закарпатье. Мы встретили пожилую женщину, которая пожаловалась, что ее семья боится возвращаться, потому что киевские власти угрожают дезертирам 12 годами тюрьмы. Она также рассказала, что местные жители начали ненавидеть венгров из-за дружбы Орбана с Путиным".

Единственный способ для семей собраться вместе на праздники - это когда матери и дочери пересекают венгерско-украинскую границу как беженцы, а потом возвращаются домой, в Закарпатье. Война разделяет семьи, но она также опасна для венгерского меньшинства. Поэтому, скорее всего, большинство людей не вернется назад.

Имре Сабьян - руководитель группы Венгерской мальтийской благотворительной службы: "Сегодня из Берегово и окрестностей приехали в основном девушки и женщины. Это родственницы тех отцов и юношей, которые бежали от войны. Они не виделись много дней или даже долгих недель. И теперь праздник - хороший повод для воссоединения семьи".

В день начала войны Иболия Михок и вся ее семья сели в машину и уехали в Венгрию. Но матери пришлось вернуться в украинское село Черный Поток с младшими детьми, чтобы их дом не разграбили. Мужчины остались в Будапеште, зная, что, если вернутся, их прямиком отправят в Донбасс.

Иболия Михок, украинка с венгерскими корнями: "Утром 24 февраля меня разбудил сын и сказал, что мне нужно быстро собираться. Его друг, который учился в Киеве, написал ему, что русские напали на столицу, и он должен немедленно вернуться в Венгрию. Поэтому он сразу уехал. А мой муж уехал после обеда. Он хотел остаться, но я настояла, чтобы он не оставался дома".

После Пасхи венгерские семьи снова разделятся. Мужчины не верят, что когда-нибудь смогут вернуться домой, опасаясь, что на Украине к ним всегда будут относиться как к предателям.