Война на Украине. 54-й день. Российские войска блокируют Харьков

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Война на Украине. 54-й день. Российские войска блокируют ХарьковКомментарии
Euronews
Авторское право Felipe Dana/AP-
Генштаб ВСУ заявляет, что Россия начала принудительную мобилизацию в городе Изюм.
Российские войска активизировались на Донецком и Таврическом направлениях, штурмуют порт Мариуполя, частично блокирован Харьков.
Накануне украинской и российской сторонам не удалось достичь договоренности, поэтому гуманитарные коридоры в зонах боевых действий не работали.
Роскомнадзор потребовал от Google "незамедлительно снять ограничения с каналов российских региональных филиалов ВГТРК на видеохостинге YouTube".
"Союзмультфильм" закрыл доступ для россиян к мультфильму в YouTube, где герои находят фашистский корабль с буквой Z.