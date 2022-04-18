Война на Украине. 54-й день. Российские войска блокируют Харьков

Генштаб ВСУ заявляет, что Россия начала принудительную мобилизацию в городе Изюм.

Российские войска активизировались на Донецком и Таврическом направлениях, штурмуют порт Мариуполя, частично блокирован Харьков.

Накануне украинской и российской сторонам не удалось достичь договоренности, поэтому гуманитарные коридоры в зонах боевых действий не работали.

Роскомнадзор потребовал от Google "незамедлительно снять ограничения с каналов российских региональных филиалов ВГТРК на видеохостинге YouTube".

"Союзмультфильм" закрыл доступ для россиян к мультфильму в YouTube, где герои находят фашистский корабль с буквой Z.