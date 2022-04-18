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Война на Украине. 54-й день. Российские войска блокируют Харьков

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 Euronews
Харьков, Украина. 17.04.2022
Харьков, Украина. 17.04.2022   -   Авторское право  Felipe Dana/AP

Генштаб ВСУ заявляет, что Россия начала принудительную мобилизацию в городе Изюм.

Российские войска активизировались на Донецком и Таврическом направлениях, штурмуют порт Мариуполя, частично блокирован Харьков.

Накануне украинской и российской сторонам не удалось достичь договоренности, поэтому гуманитарные коридоры в зонах боевых действий не работали.

Роскомнадзор потребовал от Google "незамедлительно снять ограничения с каналов российских региональных филиалов ВГТРК на видеохостинге YouTube".

"Союзмультфильм" закрыл доступ для россиян к мультфильму в YouTube, где герои находят фашистский корабль с буквой Z.