"Будущего там нет, пока этот режим существует"

Когда российские танки вошли в Украину, режиссёры Дмитрий Боголюбов и Анна Шишова-Боголюбова поняли, что пора уезжать.

"Мы были следующими на очереди", — утверждают супруги, сидя на диване в съёмной квартире в тихом израильском городке близ Тель-Авива. У себя в России попасть в перечень иностранных агентов они рисковали из-за их киноработы "Уездный город Е", съёмки которой финансировала Германия.

Дмитрий Боголюбов, российский режиссёр:

"Нужно постоянно сообщать, что ты делаешь, откуда ты получаешь деньги, как и на что их тратишь. И любое нарушение может привести сначала к штрафу, а затем к тюремному сроку. Это то самое, что, как мы ожидали, произойдёт с нами. Мы бросаем всё, но будущего там никакого нет, пока этот режим существует. Пока существует его поддержка обществом, даже находиться там просто неприемлемо".

По официальным данным, с начала военного конфликта на Украине Израиль принял у себя около 24 тысяч её граждан и примерно 10 тысяч россиян.

Дмитрий Боголюбов:

"Не у всех есть возможность уехать, и большинство всё-таки остаётся. Большинство могут и не поддерживать, но понятно, что они ничего не могут с этим сделать. У нас в России нет привычки выходить на улицу, если что-то не нравится. Пропаганда говорит им о том же - что ничего поменять нельзя, мол, за вас всё равно всё решат".

"Уездный город Е" вышел в 2019 -ом. Документальный фильм показывает на примере маленького городка, что происходит, когда военная пропаганда, патриотическое воспитание, культ победы становятся инструментами государства.

Дмитрий Боголюбов:

"В течение пяти лет мы снимали фильм о милитаризации российского общества. Сегодня, после начала войны, совершенно для нас неожиданно этот фильм получил новое прочтение. То, о чём мы предупреждали ещё тогда, оно вышло на поверхность и реализовалось самым страшным образом".

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