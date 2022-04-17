Удар по общественной кухне в Харькове

Под обстрел российских войск в Харькове попала общественная кухня. Четверо сотрудников пострадали. Кухня начала работу в условиях войны при содействии благотворительной организации World Central Kitchen. Ее основатель шеф-повар Хосе Андрес заявил, что обеспечение людей едой посреди бессмысленной войны -- это проявление храбрости и несгибаемости и работа по оказанию помощи украинцам продолжится.

"Мы работали мы пекли хлеб, делали еду и взрыв. Все стены попередвигало, мы только повыскакивали все, успели. Взрыв был такой силы, что мы даже не поняли, что произошло. Когда стены начали двигаться, тогда мы поняли, что надо выходить. Мы выбежали, вроде бы все целы", -- говорит Геннадий Власов.

В последние в Харькове обстрелы усилились. Погибли мирные жители, десятки человек получили ранения.

"У нас есть еще две точки, которые работали, думаю, что целые. Но дома сидеть не будем, будем дальше работать, теперь на велосипеде буду передвигаться, машины больше нет. Но будем также продолжать готовить," -- менеджер доставки Дмитрий Камыкин.

Пункты питания World Central Kitchen появились уже в 30 городах Украины и общее число порций еды в день достигает 300 тысяч. В организации призывают также спасти посевную кампанию и помочь украинским фермерам.