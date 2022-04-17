Россия: путь несогласных

Депутат Семилукского районного совета Воронежской области Нина Беляева - одна из немногих представителей властных органов в России, кто открыто выступил против войны на Украине. Она публиковала на своих страницах в соцсетях посты с осуждением действий российской власти. На одном из заседаний депутаты потребовали от Беляевой объяснить свою позицию.

"Я против того решения, которое принял президент Российской Федерации, и против тех действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украина. Я считаю происходящее военным преступлением", - сказала она тогда с трибуны райсовета.

Депутаты проголосовали за исключение Беляевой из комиссии по этике и обратились в прокуратуру с требованием проверить её действия. Видео с тем выступлением распространилось в Интернете. Наша собеседница говорит, что получила множество сообщений со словами благодарности.

"Я была удивлена тому, что были сообщения не только из Москвы или Санкт-Петербурга, но и из отдалённых сёл, маленьких сёл, что называется, от народа из глубинки. Люди писали: Нина, спасибо, оказывается, я здесь, в этом районе не одна. Я буду показывать __это видеосвоим родным, знакомым в нашей деревне. Потому что, как я понимаю, людям тяжело самим начать говорить, когда есть массированная пропаганда, когда утверждают, что 86% населения за, хотя это тоже не так. Судя по тому, сколько я получила положительных отзывов, я не верю в эти цифры. Очень многие боятся сказать о своей позиции, многие чувствуют себя одинокими, им кажется, что все вокруг за, потому что те, кто против, молчат. И это моё выступление им помогло хотя бы начать говорить с родными", - поясняет теперь уже бывший депутат.

Проконсультировавшись с юристами, Нина Беляева поняла, что риск попасть за решетку велик. Она попросила убежища в одной из европейских стран и уехала из России почти без средств, чтобы попытаться начать новую жизнь.

"Есть люди, которые против, но считают, что от них ничего не зависит. Их, к сожалению, очень много. Потому что я прекрасно понимаю: если бы на том совете я бы выступила не одна, а нас хотя бы была треть - даже не половина, - то мне бы не проишлось уезжать", - заключает она.

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