Окружённые в Мариуполе украинские военные отказались сдаться

"Мариуполь не пал", защитники города "будут стоять до конца", - заявил премьер-министр Украины, подтвердив, что украинские силы, заблокированные на комбинате "Азовсталь", отказались сдаваться в плен.

Днем истёк срок ультиматума, который поставило Минобороны России, грозя в противном случае их уничтожить. По данным ведомства, в окружении больше 2000 украинских военных и около 400 иностранных наёмников.

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины:

”Там всё ещё есть наши вооружённые силы, наши солдаты. Они будут бороться до конца. Пока они остаются в Мариуполе. Но очевидно, что там масштабная гуманитарная катастрофа <...> И мы просим всех наших партнёров поддержать нас и помочь остановить разрастание этой гуманитарной катастрофы”.

Российские госСМИ сообщают, что промышленная зона "Азовстали" находится под контролем сил самопровозглашённой ДНР. Как предполагается, штурмовать подземные хранилища они не будут, а расчистят территорию бомбовыми ударами.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: "Окруженный и полностью заблокированный в Мариуполе на территории металлургического комбината "Азовсталь" украинской группировке предложено добровольно сложить оружие и сдаться, чтобы спасти свои жизни. Однако киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам "Азова" на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наёмников".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил российскую сторону о том, что уничтожение оставшихся украинских солдан в Мариуполе поставит крест на любом формате переговоров.

Тем временем, в воскресенье продолжились обстрелы Харькова. В них погибли по меньшей мере пять человек, сообщают местные власти, больше десяти - ранены.

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