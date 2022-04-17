Тысячи фур на границах ЕС

Многокилометровая очередь из российских и белорусских грузовиков образовалась в последние дни на границе Польши и Беларуси. Это связано с тем, что водители пытались покинуть Европейский Союз до начала действия нового пакета санкций, которые запрещают им находиться на территории ЕС. В преддверии крайнего срока в субботу на контрольно-пропускном пункте "Корощин" пробки растянулись практически на 80 км, и некоторые дальнобойщики застряли на границе более чем на 30 часов. К наступлению запрета время ожидания сократилось до 12 часов.

Кроме того сообщалось о длинных очередях грузовиков на пограничных переходах в Латвии и Литве. Но литовские власти сообщили, что пропустят застрявшие из-за очередей грузовики и после установленной даты.

В начале апреля ЕС согласовал пятый пакет санкций против России, в который вошел и запрет на нахождение внутри ЕС российских и белорусских автоперевозчиков. Исключение было сделано для транспорта, перевозящего продукты питания, лекарства, почту и энергоносители.