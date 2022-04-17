Нехаммер: "Путин верит в победу"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер стал единственным европейским лидером, который встретился с президентом России Владимиром Путиным после военного вторжения на Украину. Благодаря своим поездкам в Киев и Москву Нехаммер попал в заголовки газет, но также подвергся резкой критике ряда аналитиков. Сам канцлер сообщил местным СМИ, что ему было важно поговорить и с Зеленским, и с Путиным.

А в воскресном интервью американскому телеканалу NBC Нехаммер высказал свое мнение по поводу возможности использования Путиным ядерного оружия и итогов войны.

Карл Нехаммер, канцлер Австрии: "Я не знаю, использует ли он это оружие на самом деле, но он знает, что может угрожать миру с его помощью".

Журналист: "Как он думает, он выигрывает или проигрывает войну?"

Карл Нехаммер: "Нет, я думаю, он верит, что побеждает в этой войне".

Ранее Нехаммер рассказал, что переговоры с Путиным заняли около 75 минут и были жесткими, открытыми и прямолинейными. Австрийский канцлер намеревался рассказать российскому президенту "об ужасах войны, глядя ему в глаза".

Встреча Нехаммера с Путиным состоялась 11 апреля. Перед этим (9 апреля) он на Украине встретился с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко и побывал в Буче.