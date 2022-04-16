Джонсон попал в "стоп-лист"

Россия запретила въезд на свою территорию британскому премьер-министру Борису Джонсону и ряду других видных политиков страны. В заявлении российского МИДа отмечается, что данный шаг предпринят «в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании». Лондон обвиняется в «разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России». Отмечается, что «стоп-лист» будет пополняться. Сейчас в нём 16 человек, среди которых министр иностранных дел и министр обороны.

Как сообщают СМИ, британский спецназ провёл инструктаж среди украинских военных по пользованию современным противотанковым оружием NLAW. К настоящему времени Великобритания поставила на Украину несколько тысяч единиц подобного вооружения. При этом в соцсетях появлялась информация, что в ходе боевых действий оно нередко захватывалось в качестве трофея противоборствующей стороной.