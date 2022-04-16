Жаир Болсонару устроил мотопробег

Президент Бразилии Жаир Болсонару принял участие в мотопробеге на дистанцию в 130 километров, следовавшего из Сан-Паулу в город Американа. Цель акции – объединить своих сторонников в рамках предвыборной кампании.

Действующий президент поборется за свое переизбрание в октябре этого года. Главную конкуренцию ему составит бывший лидер страны Лула да Силва.

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