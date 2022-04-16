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Португалия

Кашалот выбросился на португальский пляж и погиб

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 Андрей Позняков
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Кашалот на пряже Алмада
Кашалот на пряже Алмада   -   Авторское право  Кадр из видео RTP

15-тонный кашалот погиб на португальском побережье в городе Алмада. Животное выбросилось на пляж в пятницу утром, до самого вечера сотрудники морской полиции, зоологии и экоактивисты пытались его спасти и вернуть в море, но безуспешно.

Кит умер от обезвоживания и, предположительно, глубоких ран. Специалисты обнаружили на теле повреждения, характерные для столкновений с морскими судами. В понедельник должно начаться вскрытие, которое прояснит обстоятельства смерти животного.