Помочь беженцам-инвалидам

_Итальянская неправительственная организация недавно эвакуировала из Украины около 50 человек, большинство из них инвалиды. Региональные власти предложили им временное жилье в столице Риме. Наш корреспондент Джорджия Орланди встретилась с эвакуированными. _

Для многих украинских беженцев покинуть страну было вдвойне труднее и из-за инвалидности. Итальянская неправительственная организация недавно помогла эвакуировать с Украины около 50 человек - это семьи, в каждой из которых есть люди с тяжёлыми заболеваниями или с ограниченными возможностями. Теперь они все в безопасности. Несколько онкобольных были госпитализированы сразу же по прибытии.

Борис и его отец Николай слепы. Семье потребовался месяц, чтобы покинуть Мариуполь — наиболее пострадавший город Украины.

"Я помню каждую деталь нашей поездки и каждый звук этой войны", — говорит Николай. Он знает, что там, где сейчас находится, нет бомбежек, но говорит, что его до сих пор преследует этот звук. Мужчина впадает в панику каждый раз, когда слышит громкий шум, и говорит: "Если Бог решил, что я должен выжить, значит, в моей жизни есть цель".

Борису всего 14 лет, и он уже многое пережил. Мальчик до сих пор не может поверить в то, что произошло.

Джорджия Орланди, "Евроньюс": "Около 200 граждан Украины в настоящее время проживают в этом отеле в центре Рима. Большинство из них родом с Юго-Востока Украины. Эта часть страны наиболее пострадала от российских войск. Они сказали нам, что им очень повезло, поскольку им удалось бежать как раз вовремя, прежде чем российские силы интенсифицировали боевые действия в этой части Украины. Они также сказали нам, что знают друзей, соседей или других гражданских лиц, которые остались там, поскольку не смогли убежать".

Многие беженцы обращаются за психологической поддержкой. Маргарите удалось покинуть Донбасс вместе с сыном инвалидом Максимом и его женой Анной.

Маргарита рассказывает, что когда они услышали совсем близко звуки бомбежек, то подняли Максима и унесли его в подвал. Женщина показывает нам фотографии того, что осталось от их многоквартирного дома, когда они уезжали. Семья из трёх человек провела две недели в убежище без электричества, еды и воды.

Команда итальянской неправительственной организации, которая доставила этих людей в безопасное место, работала не покладая рук в течение нескольких дней. Помочь эвакуированным в интеграции является приоритетом, но это не всегда легко.

Мариангела де Блази, Arci Solidarietà: "Эти люди думают, что Италия — место временного пребывания. Они не чувствуют необходимости участвовать в жизни местного сообщества, не чувствуют себя вовлеченными и не стремятся знакомятся со страной".

Беженцы говорят, что не хотели уходить, их заставили. И думают, что однажды вернутся на родину, но произойдет ли это и когда именно, никому ещё не известно.