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Украина

США выделяют Украине военную помощь

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Разрушения в Донецке
Разрушения в Донецке   -   Авторское право  Alexei Alexandrov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Российские военные готовятся к новому наступлению на востоке Донецкой и юге Херсонской областей, о чём сообщает командование вооружённых сил Украины. Переброска российских войск в направлении Донбасса продолжалась несколько дней, о чём свидетельствуют спутниковые данные.

Между тем президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Будут поставлены вертолёты и артиллерийские орудия. Об этом заявил Джон Кирби, представитель Пентагона:

– Мы с самого начала, ещё до вторжения, обязались помочь Украине обороняться. Помощь выделяется в рамках этих обязательств с учётом того, что попросили сами украинцы, когда боевые действия сосредоточились на востоке страны.

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее настаивавший на дополнительных поставках вооружений, выразил США благодарность:

– Согласовано выделение дополнительной помощи для обороны Украины в размере 800 миллионов долларов. Нам предоставят оружие, боеприпасы, артиллерийские системы, БТР и другую помощь. Я искренне благодарен за эту поддержку. Мы также договорились об ужесточении санкций против России.

Оказать Украине поддержку пообещали также президенты Польши, Эстонии, Литвы и Латвии, побывавшие с визитом в Киеве:

– Будущее Украины решится на поле боя, – заявил Гитанас Науседа, президент Литвы. – Правда должна победить. Украина должна победить. Помимо военной поддержки, мы должны оказывать экономическую, финансовую и гуманитарную помощь.

Противостояние между Киевом и самопровозглашёнными республиками продолжается уже восемь лет. За это время Донецк и другие города Донбасса получили серьёзные разрушения.