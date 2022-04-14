Карта боевых действий на Украине. День 50-й

Саша Вакулина, журналист Euronews:

Это 50-й день с начала вторжения России на Украину. Как считают в Институте по изучению войны, утверждения российской стороны о массовой сдаче в плен украинских военных скорее всего ложны. Хотя ВС России продолжают брать новые позиции в Мариуполе.

Давайте посмотрим, как началась осада этого города, унёсшая жизни тысяч мирных жителей.

Окружение Мариуполя российские войска начали в первых числах марта. Вы можете видеть, как менялась ситуация на местах до середины апреля.

Посмотрите, как Россия вела наступление: войска шли с востока — Мариуполь находится всего в 60 км от границы с Россией — и с юга — из Крыма.

Они атаковали Мариуполь артиллерией, ракетами и снарядами, повредив или полностью уничтожив более 90% построек в городе. Они также отрезали населению доступ к электричеству, отоплению, пресной воде, продуктам питания и медикаментам.

Предполагалось, что по гуманитарным коридорам в Мариуполь доставят помощь, а затем по ним эвакуируют мирных жителей через Бердянск в Запорожье. Автоколонна с гумпомощью, сопровождаемая Красным Крестом, уже несколько дней безуспешно пытается попасть в город.

На востоке продолжается перегруппировка, хотя российские войска 13 апреля провели атаки к югу от Изюма, но незначительного характера.

Украинские ВС взорвали мост, по которому подразделения российской армии направлялись в этот населённый пункт, сообщают военные.

Министерство обороны Великобритании предупреждает: Россия всё это время неоднократно наносила удары по центральным районам городов.

Краматорск и Константиновка, — вероятно, новые цели российских вооружённых сил, которых они будут добиваться с не меньшей ожесточённостью.