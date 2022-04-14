Россия — США: противостояние усиливается

Галина Полонская, корреспондент Euronews:

Москва ввела ответные санкции в отношении политиков из Соединённых Штатов и Канады. В чёрный список внесены 398 членов Палаты представителей США, а также 87 депутатов канадского парламента. Им запрещён въезд в Россию. В заявлении Министерства иностранных дел РФ говорится, что в ближайшее время чёрный список пополнится новыми именами, также будут введены и другие санкции против США и Канады. Подробностей в ведомстве пока не раскрывают.

В Кремле также прокомментировали заявление Джо Байдена о том, что российские войска совершают геноцид на Украине. Пресс-секретарь президента Владимира Путина назвал эти слова «недопустимой попыткой исказить ситуацию».

Россия также предупредила, что будет считать транспортные средства США и НАТО, перевозящие оружие по территории Украины, военными целями. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что любые попытки Запада нанести значительный ущерб российским силам будут «жёстоко пресекаться».