На крейсере "Москва" произошёл сильный пожар

Флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" получил серьёзные повреждения в результате пожара. Экипаж эвакуирован, сообщают в Министерстве обороны.

Там уточняют, что на борту корабля произошла детонация боеприпаса из-за возгорания, причины которого устанавливаются.

Где конкретно находится судно, неизвестно.

Между тем, украинские официальные лица заявили, что ВСУ атаковали крейсер под Одессой крылатыми ракетами "Нептун".

Крейсер "Москва" - военный корабль с самым мощным вооружением на Черноморском флоте России. Он был введен в эксплуатацию в 1983 году. Есть сведения, что феврале 2022-го корабль участвовал в атаке на остров Змеиный.