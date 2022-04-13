Украинцы спешат покинуть восток страны

Любыми способами, на поезде или автобусе, мирные жители спешат покинуть Славянск и Краматорск на осажденном востоке Украины, пока Россия готовится возобновить наступление в Донбассе. Большинство из них даже не представляют, где они окажутся в ближайшее время. Самое главное - успеть уехать и спастись.

"Я боюсь военных действий. Вы же понимаете, что никто не знает, как здесь все будет. Может это будет так же ужасно, как в Мариуполе. Мы не знаем. Я сидела здесь до последнего. Чтобы вы понимали, я 24 числа отсюда уезжала, но попала под обстрел на белгородской границе", - говорит эта женщина.

Некоторые люди предпочитают оставаться на Украине, но в общей сложности уже 4 615 830 украинских беженцев уехали из своей страны после военного вторжения России. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), почти две трети украинских детей покинули свои дома за последние шесть недель.

Практически непрерывный поток беженцев направлялся в Польшу. Туда, по данным погранслужбы, прибыло более 2,7 миллионов украинцев. Однако в последнее время, число прибывающих сократилось. Оказавшиеся за пределами родной страны люди надеются как можно скорее вернуться домой.