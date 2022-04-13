Медведчука предлагают обменять

Осажденный российскими войсками Мариуполь разрушен уже на три четверти. Об этом сообщили представители местных властей, по оценкам которых там погибли до 22 тысяч человек. Десяткам тысяч жителей удалось покинуть город, а те, кто остались, по-прежнему подвергаются обстрелам. Тем временем Россия приводит свои войска в боевую готовность к битве за Донбасс.

На этом фоне Москва и Киев продолжают мирные переговоры по видеосвязи, хотя накануне Владимир Путин заявил, что они зашли в тупик.

Во вторник украинские власти сообщили о задержании оппозиционного политика Виктора Медведчука, близкого к российскому президенту. Его подозревают в государственной измене. По данным спецслужб, объявленный в международный розыск Медведчук в военной форме пытался сбежать за границу.

Владимир Зеленский, президент Украины:_ "Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, то он попадает под правила военного времени. Я предлагаю России обменять этого вашего парня на наших ребят и девушек, находящихся в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные и военные органы рассмотрели эту возможность"._

Зеленский также признал, что сейчас невозможно провести полное расследование прозвучавших ранее утверждений о том, что против защитников Мариуполя могло быть применено отравляющее вещество.

Страны мира и международные организации оказывают Украине всяческую поддержку. Всемирный банк готовит Киеву перевод на полтора миллиарда долларов. Эти средства будут использованы для поддержки продолжения работы ключевых государственных служб, на зарплаты работникам больниц, пенсии и социальные программы для уязвимых слоев населения.