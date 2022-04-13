Стрельба в нью-йоркском метро: ведётся следствие

Полиция Нью-Йорка разыскивает человека, взявшего напрокат фургон, обнаруженный вблизи станции метро, на которой произошёл инцидент со стрельбой во вторник утром. Сообщается, что на станции были найдены ключи от брошенного фургона и кредитная карта водителя, который, как предполагается, может быть причастен к произошедшему.

17 человек получили ранения, когда неизвестный взорвал две дымовые шашки и открыл огонь по пассажирам. Нападавшему удалось скрыться.

– Последний раз у нас в метро была массовая стрельба в 1984 году, – отметила Кэти Хокул, губернатор штата Нью-Йорк. – Поэтому не стану делать вид, что это в порядке вещей. Случай, конечно, редкий, но такого вообще не должно происходить.

– Когда я вышел из поезда, увидел облако дыма, людей, разбросанные вещи, – рассказывает один из свидетелей. – Трое лежали на платформе, и я понял, что надо бежать. И сразу выбежал со станции.

– Конечно, страшно, что такое произошло, люди пострадали в поезде. Очень страшно.

На месте происшествия обнаружен также полуавтоматический пистолет, топор и дымовые шашки. Мотив нападения остаётся неизвестным. По словам врачей, жизнь пострадавших вне опасности.