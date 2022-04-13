Кремль о задержании Медведчука: "Иностранный политический деятель"

В Кремле заявили, что будут следить за судьбой задержанного на Украине Виктора Медведчука. Комментируя возможность обмена пророссийского политика на пленных украинцев пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Медведчук не является гражданином России.

"Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации", — сказал Песков.

Жена Медведчука Оксана Марченко потребовала от президента Украины Владимира Зеленского освободить ее мужа.

Во вторник власти Украины сообщили о задержании политика, бежавшего из-под домашнего ареста в конце февраля. Его подозревают в государственной измене. По данным спецслужб, объявленный в международный розыск Медведчук в военной форме пытался сбежать за границу.

Президент Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену у российских военных и попроси правоохранительные органы рассмотреть такую возможность.