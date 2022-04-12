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Украина

ООН призывает расследовать случаи сексуального насилия во время войны на Украине

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Женщины-беженцы с детьми на центральном железнодорожном вокзале в Варшаве, Польша.
Женщины-беженцы с детьми на центральном железнодорожном вокзале в Варшаве, Польша.   -   Авторское право  Czarek Sokolowski/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В XXI веке сексуальное оружие остается методом ведения войны, с сожалением отмечают эксперты. На Украине правозащитники и журналисты всё чаще обнаруживают свидетельства сексуального насилия со стороны российских военнослужащих.

Елена (имя изменено) - беженка из Херсонской области, находящейся под российским контролем. Сейчас женщина пережидает в центре для беженцев в Запорожье и до сих пор не может оправиться от пережитого.

"Я даже не успела дойти до дома, у меня не было времени. Они вошли в дверь за мной. Я не успела взять свой телефон, я не успела ничего сделать. Они просто, молча, толкнули меня на кровать, молча раздавили меня автоматом, раздели меня..." - слова Елены превываются слезами.

"Это было отвратительно. Очень отвратительно. Я не хочу жить", - говорит она.

Расследовать случаи сексуального насилия в отношении женщин за время вторжения России на Украину и защитить миллионы детей, ставших беженцами, - такой призыв прозвучал в понедельник в Нью-Йорке в ходе заседания Совета безопасности ООН по инициативе США и Албании.

"Мы все чаще слышим об изнасилованиях и сексуальном насилии. По этим обвинениям должны быть проведены независимые расследования, чтобы воздать правосудие и обеспечить подотчетность", - заявила исполнительный директор структуры "ООН-женщины" Сима Бахус.

"Сочетание массовых перемещений с присутствием большого количества призывников и наемников, а также жестокость, проявленная по отношению к украинским гражданским лицам, вызывают все большую тервогу", - добавила она.

Представитель России все выдвинутые обвинения вновь отверг.

В Совете Безопасности ООН РФ обладает правом вето и может заблокиравать любое расследование или одобрение его результатов. Однако, отмечают эксперты, расследование может быть проведено в Женеве Советом по правам человека, из которого Москва была исключена в четверг Генеральной Ассамблеей ООН.