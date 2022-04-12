Киев опасается применения в Мариуполе химоружия

В Мариуполе продолжаются ожесточённые столкновения между украинскими военными и войсками России, ЛНР и ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против украинских сил может быть применено химоружие. Между тем ещё пять лет назад Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что подтвердила тогда Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

– Один из спикеров российских оккупантов сказал, что они могут применить химическое оружие против защитников Мариуполя, – заявил Зеленский. – Мы очень серьёзно к этому относимся. Хочу напомнить мировым лидерам, что возможность применения Россией химического оружия уже обсуждалась. Тогда это означало, что реакция на российскую агрессию должна быть гораздо более жёсткой и быстрой.

В понедельник в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера, который назвал беседу «прямой, открытой и жёсткой»:

– Вообще говоря, не испытываю оптимизма после этой встречи с президентом Путиным. Военное наступление уже хорошо подготовлено.

При этом польский премьер Матеуш Моравецкий осудил саму идею переговоров:

– На данном этапе войны, когда Россия уже совершила военные преступления, не следует разговаривать с преступниками, и я не изменил своего мнения на этот счёт.

Минобороны России опубликовало видеозапись удара по украинской бронетехнике. Западные СМИ сообщают, что Москва перебрасывает дополнительные силы в Донбасс.