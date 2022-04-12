Переориентация: карта боевых действий на Украине

В одной из своих последних оценок Институт изучения войны говорит, что "Россия, вероятно, продолжит использовать по частям переформированные подразделения, которым нанесен серьезный ущерб, в наступательных операциях, приносящих ограниченные успехи ценой больших затрат".

Ряд этих передислоцированных частей прибыл с севера Украины, из районов Киева и Чернигова. Там ведутся работы по обеспечению безопасности, и людей просят не торопиться с возвращением. Зеленский заявил, что там есть "сотни тысяч опасных объектов", в том числе мины, оставленные российскими войсками в домах, на улицах, в полях.

По версии Института, поскольку цель теперь другая, российские силы сейчас сосредоточены на:

· взятии Мариуполя,

· фронтальных атаках в Донецкой и Луганской областях,

· наступательных действиях на направлении Изюм-Славянск с целью окружения украинских войск на востоке Украины.

Здесь им не удалось добиться значительных успехов в продолжающихся штурмах Северодонецка, Попасной и Рубежного.

Мэр Мариуполя сообщил, что во время российской осады его города погибло более 10 тысяч мирных жителей и что число погибших может превысить 20 тысяч.

Мариуполь окружен.

Как заявляет министерство обороны Великобритании, в течение следующих двух-трех недель боевые действия на востоке Украины будут активизироваться так как Россия продолжает переориентировать там свои усилия.