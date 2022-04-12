"Белые каски" делятся опытом с Украиной

Добровольческая организация «Белые каски», выпавшая из внимания СМИ после того, как утих конфликт в Сирии, вновь напомнила о себе. Стремясь поделиться опытом с украинцами, они засняли видеоролик среди руин Идлиба, демонстрируя способы оказания помощи пострадавшим в условиях боевых действий. При этом в российских и сирийских СМИ неоднократно выражались сомнения в эффективности работы «Белых касок», а их ролики назывались постановочными.

– Здесь, в Сирии, мы 11 лет жили под бомбёжками и пережили это, так что ситуация мне знакома, – рассказывает Мохамед Хадж Муса, студент-медик. – Мы видели немало пострадавших и овладели жизненно важными навыками, чтобы оказывать помощь раненым. Нам удалось спасти жизни тысяч людей.

По словам сирийских волонтёров, украинцев особенно интересует информация, связанная с применением химического оружия. В своё время «Белым каскам» принесли известность именно видеоролики, где они, как утверждалось, оказывали помощь пострадавшим от химических атак, в которых обвиняли сирийскую армию. Между тем все боевые отравляющие вещества из сирийского арсенала были до этого ликвидированы под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).