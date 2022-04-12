Штайнмайера пока не хотят видеть в Киеве

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признался, что его не хотят видеть в Киеве из-за тесных связей с Россией в прошлом. По словам политика, он вместе с лидерами Польши, Эстонии Литвы и Латвии хотел посетить столицу Украины, чтобы выразить общеевропейской солидарности.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский не согласился принимать Штайнмайера, который был активным сторонником строительства газопровода "Северный поток -2". В Киеве не исключили, что такая встреча может состояться в будущем. Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил Штайнмайера в политической близости с Москвой.

На прошлой неделе на фоне критики президент Германии назвал свою приверженность "Северному потоку -2" явной ошибкой. Он также исключил возможность нормализации отношений с РФ пока у власти находится президент Владимир Путин, который, по словам Штайнмаера, превратился в "сидящего в бункере зачинщика войны".

До вступления в должность Франк-Вальтер Штайнмайер дважды был министром иностранных дел Германии. Он считается архитектором дружественной политики ФРГ по отношению к России.