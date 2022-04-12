Путин: "Цели будут достигнуты"

Владимир Путин выразил уверенность в том, что цели Москвы в войне на Украине, которую он называет спецоперацией по защите Донбасса, будут достигнуты. Об этом российский президент заявил во вторник в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный. При этом по словам Путина, столкновение с антироссийскими силами соседней страны было неизбежным, так как там якобы "специально выращивали поросль неонацизма".

Владимир Путин, президент РФ:

"Неонацизм, к сожалению, стал фактом жизни достаточно большой, близкой нам страны. Это очевидная вещь: это было неизбежно, вопрос был только во времени. И то, что мы делаем, помогая людям, спасая их от геноцида, с одной стороны, а с другой стороны, предпринимая меры обеспечения безопасности самой России, очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильный шаг. И в том, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений".

Новые заявления Путина о его убежденности в необходимости денацифицировать Украину прозвучали через полтора месяца после начала российского вторжения. В поездку на космодром по случаю Дня космонавтики он взял с собой Александра Лукашенко, предоставившего территорию Беларуси для агрессии. В Амурской области два президента поговорили о будущей совместной работе на всех направлениях и дальнейшем строительстве так называемого Союзного государства.