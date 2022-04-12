В Израиле застрелен палестинец

В Израиле полицейский застрелил палестинца, напавшего на него этим утром на контрольно-пропускном пункте в городе Ашкелон на Западном берегу реки Иордан. Сообщается, что погибший, 40-летний житель Хеврона, нанёс полицейскому ножевое ранение. За последние три недели в Израиле произошла серия терактов, жертвами которых стали 14 человек. В ходе последовавших рейдов израильской армии в Дженине и его окрестностях в перестрелке были убиты четыре палестинца, а ещё 14 задержаны.