Прямая текстовая трансляция | 47 день войны на Украине

На Украине продолжается война. В понедельник австрийский лидер Карл Нехаммер прибудет в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне президент страны Владимир Зеленский выступил с обращением, заявив, что российские войска вскоре "перейдут к еще более масштабным действиям на востоке".

Согласно спутниковым снимкам американской компании Maxar, сделанным в пятницу, на юг Донбасса направляется колонна российской военной техники длиной тринадцать километров.

Минобороны России опубликовало видеокадры, на которых, как утверждается, российские ударные вертолёты Ка-52 наносят удары по колонне украинской бронетехники и зенитных комплексов.

В воскресенье Украина сообщила о согласовании 10 гуманитарных коридоров.