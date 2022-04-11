Прямая текстовая трансляция | 47 день войны на Украине

Прямая текстовая трансляция | 47 день войны на УкраинеКомментарии
На Украине продолжается война. В понедельник австрийский лидер Карл Нехаммер прибудет в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Накануне президент страны Владимир Зеленский выступил с обращением, заявив, что российские войска вскоре "перейдут к еще более масштабным действиям на востоке".
Согласно спутниковым снимкам американской компании Maxar, сделанным в пятницу, на юг Донбасса направляется колонна российской военной техники длиной тринадцать километров.
Минобороны России опубликовало видеокадры, на которых, как утверждается, российские ударные вертолёты Ка-52 наносят удары по колонне украинской бронетехники и зенитных комплексов.
В воскресенье Украина сообщила о согласовании 10 гуманитарных коридоров.
Число пользователей VPN в России с января выросло в 53,5 раза. Самые популярные приложения - OpenVPN и WireGuard, сообщили в пресс-службе мобильного оператора Yota.
В 2022 ВВП Украины может упасть на 45,1 процентов по сравнению с предыдущим годом, прогнозирует Всемирный банк. Эксперты отмечают, что эта цифра будет зависеть от длительности и интенсивности войны.
ВВП России за этот же период может сократиться на 11,2 процента. Всемирный банк полагает, что инфляция в стране вырастет до 22 процентов в 2022.