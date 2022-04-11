Слёзы мирных жителей

Грабежи, изнасилования, пытки, убийства: украинцы рассказывают о страданиях, которые им пришлось пережить во время оккупации российскими войсками. Москва все обвинения отвергает и заявляет об информационной войне, но жители таких городов как Буча, Бородянка и Чернигов в слезах делятся своими историями.

"Мужа коллеги держали 4 дня в подвале", — рассказывает Наталья из Бородянки. — Он подвергся ужасным пыткам, когда его отпустили и он пришел дамой, он плакал как ребёнок".

В Чернигове после отступления российских войск почти не осталось людей. Точное число погибших и тех, кому удалось уехать, пока неизвестно. На восстановление города понадобится не менее четырех лет.

Жительница Чернигова Валентина говорит: "Моего племянника два раза водили на расстрел ставили на колени и стреляли в воздух" Мы очень сильно надеемся, что они не вернутся, но страх остался в подсознании, мы все равно этого боимся и подсознательно ожидаем. Я себя плохо чувствую по той причине, что у меня сейчас дочка хочет уехать с внуком, а я не могу с ними".

Только инфраструктурный ущерб от войны на Украине уже превысил 80 миллиардов долларов. В стране разрушены 37 тыс квадратных метров жилого фонда. Почти половина территории Украины заминированы. Но часть беженцев возвращается в освобожденные районы.