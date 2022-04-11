Китай поставил Сербии зенитно-ракетные комплексы?

Эти китайские военно-транспортные самолеты в минувшие выходные приземлились в аэропорту Белграда. По сообщениям западных СМИ на борту могли находиться экспортные варианты зенитно-ракетных комплексов HQ-22 ("Хунци-22") - FK-3. В понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, в частности заявил:

"В целях реализации плана двустороннего сотрудничества Китай направил военно-транспортные самолеты в Сербию для доставки военных грузов. Это предусмотрено планом на этот год. Надеемся, СМИ не будут проводить какие-то излишние интерпретации по этому поводу. Этот проект не направлен против третьих сторон и не имеет отношения к текущей ситуации".

Вместе с тем ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что 12 или 13 апреля "представит новейшую гордость сербских Вооруженных сил". При этом политик не уточнил, о чем именно идет речь.

Сербия закупала военную технику у России. В будущем Белград намерен приобрести истребители у Парижа.