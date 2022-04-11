Взрыв бытового газа в подмосковном Ступине

В подмосковном Ступине в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме погибли шесть человек, в том числе дети, 19 пострадали. Были эвакуированы 60 человек. Полностью разрушены два верхних этажа в одном из подъездов здания, обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами, повреждены восемь квартир.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа, вызванной неисправностью внутриквартирного газового оборудования. На месте трагедии продолжаются аварийно-восстановительные работы. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.