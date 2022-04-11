Бородянка: разбор завалов и разминирование

В украинской Бородянке, в 60 километрах от Киева, круглосуточно идут аварийно-спасательные работы. Поселок практически стерт с лица земли. Уже на въезде в Бородянку видны следы разрушений, оставленные российскими войсками. Они находились здесь в течение нескольких недель. Местные жители рассказали Euronews, что им пришлось пережить во время оккупации.

Александр, житель Бородянки: "Одна дорога шла сюда. Они стреляли, что хотели делали. Гаражи все повскрывали. Замки посрывали. У них болгарки, говорят, были. Полностью ряд (гаражей) разрезан. Все, что было позабирали. Квартиры грабили, всё".

После ухода российских военных в поселке, по данным местных властей, остались сотни мин. Процесс разминирования, считают здесь, может занять до пяти лет.

Ранее из-под завалов только двух домов извлекли тела 26 человек. Более 200 считаются пропавшими без вести. По мнению президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, общее число погибших в Бородянке превысит число жертв в Буче, Ирпене и других населённых пунктах на Киевщине.

Галина, жительница Бородянки: "Мы приехали посмотреть что здесь творится, потому что мы сбежали, нас здесь не было. Как стали стрелять, что здесь творилось, столько людей поубивали. Боже! Какие сволочи, как они могут так поступать! Я не знаю просто. Кто бы мог сказать, русские это наши братья, наши сестры. Ну как это можно? Мы - там, они - здесь. Как так можно напасть? Я просто удивляюсь, как можно напасть? Такой ущерб. А там все дома побили. Все дома".

Серджио ди Альмейда, Euronews: "Подвал этого полностью разрушенного дома служил убежищем для десятков гражданских лиц во время российской оккупации. Сейчас здесь работают команды спасателей. Они опасаются, что под обломками их ожидает самое худшее, что они могут увидеть".

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