46-ой день войны на Украине

В отбитой у российской армии украинской Бородянке пожарные продолжают поиск погибших или выживших среди развалин разрушенных домов, а жители пытаются спасти хоть какую-то часть своего имущества. Российские военные удерживали Бородянку в течение нескольких недель. За это время центр города практически разрушен. Предполагается, что под завалами могут оказаться десятки людей.

"Мои дети уже 36 дней лежат под завалами. Моя дочь и мой зять погибли. Их больше нет. У меня остались только внуки, сироты", - говорит 77-летняя Мария Васеленко.

Человек восемь собрали оставленные в городе пустые ящики из-под боеприпасов, разобрали на доски, чтобы разжечь костёр и приготовить еду прямо на улице. Они говорят, что им больше некуда идти и ждут хоть каких- то перемен ситуации в ближайшие недели.

В печально известным городе Буче оставшиеся жители стоят в очередях за едой, которую после вывода российских войск вот уже неделю раздают в местной церкви. Многие покинули Бучу ещё до её захвата. Большинство оставшихся - старики, малоимущие или люди, у которых были близкие, нуждавшиеся в уходе.

В городе Барвинково на востоке Украины бойцы сил территориальной обороны укрепляют свои позиции перед ожидаемым российским наступлением. Через шесть недель после начала вторжения на УкраинуМосква переключила свое внимание на восток и юг страны. Предполагается, что жесткое сопротивление положило конец российским планам по быстрому захвату Киева.

В Краматорске после обстрела вокзала, в результате которого погибли десятки мирных жителей, люди покидают город на микроавтобусах в сопровождении водителей-добровольцев, которые действуют в контакте с украинской армией. Это позволяет им выбирать наиболее безопасный маршрут.

Осажденный Мариуполь превратился в город-призрак. Украинские войска отказываются сдавать ключевой черноморский порт, подвергшийся беспорядочному обстрелу, из-за чего были сорваны несколько согласованных гуманитарных коридоров. Это оставило граждан, желающих эвакуироваться, в подвешенном состоянии. Собрав самые необходимые вещи, они ждут с упакованными сумками и чемоданами, когда им предоставится возможность уехать.