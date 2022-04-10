Меланшон: попытка номер три

Жан-Люк Меланшон, кандидат движения «Непокорная Франция», уже дважды участвовал в борьбе за пост президента страны. В ходе избирательной кампании он заявлял, что она стала для него «самой интересной», и что в этот раз он сумеет одержать победу.

Меланшон, которому сейчас 70 лет, более 30 лет состоял в левоцентристской Социалистической партии. Покинув её в 2008 году, он сумел объединить и возглавить сторонников левых идей, разочарованных, как и он, политикой социалистов. Меланшон дважды избирался депутатом Европарламента, также представляя там левые силы. В 2016 году он основал партию «Непокорная Франция» и годом позже получил более семи миллионов голосов избирателей в первом туре президентских выборов, заняв тогда четвёртое место.

Важное место в его программе занимают вопросы экологии и охраны окружающей среды. Это, в частности, обеспечило ему поддержку со стороны международной организации «Гринпис», о чём говорится в их твитере:

– Проанализировав программы всех кандидатов, отмечаем наиболее серьёзные предложения в области экологии у Жан-Люка Меланшона и Янника Жадо.

Ранее политические противники Меланшона упрекали его в излишних, на их взгляд, симпатиях к России. После начала боевых действий на Украине, он выступил с осуждением происходящего:

– Мы призываем сейчас прекратить войну, прекратить вторжение на Украину. Долой вторгшуюся на Украину армию.

Среди предвыборных обещаний, которые находят поддержку у многих избирателей – снижение цен на товары первой необходимости, увеличение минимальной заработной платы, снижение пенсионного возраста до 60 лет и выделение значительных средств на здравоохранение.