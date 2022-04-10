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Иран

Иран отстаивает право на мирный атом

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 Надежда Дрямина
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Экспонаты выставки достижений в сфере атомной промышленности в Иране
Экспонаты выставки достижений в сфере атомной промышленности в Иране   -   Авторское право  AP Photo/Vahid Salemi

Иран продемонстрировал свои достижения в сфере атомной промышленности на специальной выставке. Её открытие было приурочено к Национальному Дню ядерных технологий.

На ней были представлены в основном разработки медицинского назначения. Также там можно было увидеть фотографии учёных-ядерщиков, в убийстве которых Тегеран обвиняет Израиль.

Переговоры, направленные на возрождении СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) - договора, ограничивающегно ядерную программу Ирана в обмен на снятие с него экономических санкций, - зашли в тупик. Очередной раунд с участием представителелей иранского правителсьтва и руководства Евросоюза, прошедший в феврале в Вене, не принёс существенных результатов. Тегеран продолжает настаивать на том, что иранская ядерная программа предназначена только для мирных целей, таких как производство электроэнергии и радиоизотопов.

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