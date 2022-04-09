В 30-летнюю годовщину осады Сараева боснийцы поддерживают Украину

Stand Up for Ukraine: в субботу в Сараеве прошел митинг в поддержку Украины.

Мероприятие совпало с 30-летней годовщиной начала осады столицы Боснии и Герцоговины.

5 апреля 1992 года – в начале Боснийской войны – Сараево осадили войска Югославии, а затем – Сербии. Блокада продолжалась 44 месяца: в ходе неё погибли 12 тысяч человек.

"Тридцать лет после начала осады города Сараево – самой длинной осады в истории современной цивилизации. Мы думали, что война и агрессия больше никогда не придут в Европу. К сожалению, это не так", – заявила мэр Сараева Бенджамина Карич.

Боснийская война долгое время считалась самым кровавым конфликтом в Европе со времен Второй мировой. Было доказано, что боевые действия во многом представляли собой этнические чистки и беспорядочные обстрелы городов.

Но сегодня боснийцы вспоминают её в контексте нынешней войны на Украине. Многие пришли на площадь с украинскими флагами и желто-голубыми лентами.

Временный поверенный в делах посольства Украины в Боснии и Герцоговине Сергей Минийло поблагодарил жителей страны за поддержку.

Мероприятие завершилось концертом виолончелистки Белмы Алиц.